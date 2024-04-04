В Молдове запретили российский имперский флаг

В Молдове признали экстремистским черно-желто-белый триколор - флаг Российской империи. Об этом сообщает NewsMaker.

Соответствующее решение принял суд Кишинева, рассмотрев запрос Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы информации и безопасности.

Суд постановил, что флаг с тремя горизонтальными черно-желто-белыми линиями является экстремистским. Решение может быть оспорено в Апелляционной палате Кишинева в течение месяца.

Черно-желто-белый флаг был официальным флагом Российской империи с 1858 по 1896 год. Сегодня его активно используют российские националистические, монархические и патриотические организации.