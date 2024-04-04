Землетрясение, произошедшее недалеко от Нью-Йорка, прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации.

Дипломаты вместе с журналистами ощутили подземные толчки примерно в 10 часов 20 минут по местному времени (18:20 по Баку).

На некоторое время заседание прервалось, однако затем продолжилось.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в штате Нью-Джерси. По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 5,5 км к северо-западу от района Лебанон. Очаг залегал на глубине 1 км. Подземные толчки ощущались в Нью-Йорке.