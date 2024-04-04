Кто атаковал российские войска в Приднестровье? добавлено видео
Днем 5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы – ред.), в шести километрах от границы с Украиной, сообщили «местные власти».
«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — утверждают в Тирасполе.
В Кишиневе пока не прокомментировали ситуацию.
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