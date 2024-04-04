Днем 5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы – ред.), в шести километрах от границы с Украиной, сообщили «местные власти».

«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — утверждают в Тирасполе.

В Кишиневе пока не прокомментировали ситуацию.