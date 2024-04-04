НАТО призвала Украину не надеяться на F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не станут для Сил обороны Украины «серебряной пулей» в войне.

Немецкому изданию Bild Столтенберг сказал, что скорые поставки этих истребителей в Украину станут примером значительной военной поддержки Украины со стороны НАТО.

«Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, — это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая изменит всю войну», —заявил Столтенберг.

«Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас усердно работают над этими поставками, а также над обучением пилотов и техперсонала для F-16», — подчеркнул генсек НАТО.