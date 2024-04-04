Москва недовольна действиями Запада на Южном Кавказе

«Провокационные» действия США и других членов НАТО в Черноморье и на Южном Кавказе порождают серьезные риски в этом районе. Об этом говорится в опубликованном сообщении российского МИД по итогам раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в регионе.

В ведомстве отметили «провокационную деятельность США и НАТО в Черноморском регионе, включая наращивание военно-тренировочной деятельности и реализацию планов по дальнейшему расширению альянса, в том числе за счет приема в его состав Грузии».

«Фиксируются серьезные риски для региональной стабильности и безопасности от продолжающейся военно-биологической активности Вашингтона и других государств - членов блока в Закавказье, включая Грузию, а также содействия со стороны Евросоюза вооруженным силам этой страны в рамках так называемого «Европейского фонда мира», - говорится в тексте.