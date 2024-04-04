В Севастополе все спокойно обновлено
Назначенный Россией «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоге в Севастополе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор.
* * * 20:42
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он под видеозаписью с сигналом тревоги.
Других подробностей Развожаев не привел.
Движение по Крымскому мосту перекрыто, объявили ранее в телеграм-канале о дорожной ситуации на сооружении.