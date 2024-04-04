Глава Администрации президента обсудил с АБР подготовку к СОР29
5 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по СОР29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.
АзерТАдж передает, что на встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Азиатским банком развития, процессе подготовки к СОР29.
Самир Нуриев отметил, что в нынешнем году исполнилось 25 лет сотрудничеству Азербайджана с АБР, и подчеркнул, что наша страна высоко оценивает это сотрудничество. Руководитель Администрации президента рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в области развития повестки дня зеленого перехода.
Коснувшись подготовки к СОР29 под руководством президента Ильхама Алиева, председатель Оргкомитета по СОР29 проинформировал собеседника о проводимой в Азербайджане работе по организации этого престижного мероприятия на высоком уровне.
Поздравив Азербайджан с избранием местом проведения СОР29, Евгений Жуков сказал, что работа, проделанная за короткое время председательством СОР29, заслуживает одобрения. Он отметил, что АБР намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном в связи с СОР29 и оказать техническую поддержку.
Е.Жуков выразил удовлетворение диверсификацией экономики Азербайджана, успехами, достигнутыми в сфере зеленого перехода, подчеркнул готовность АБР вносить вклад в данный процесс.