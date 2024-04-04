Глава Администрации президента обсудил с АБР подготовку к СОР29

5 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по СОР29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.

АзерТАдж передает, что на встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Азиатским банком развития, процессе подготовки к СОР29.

Самир Нуриев отметил, что в нынешнем году исполнилось 25 лет сотрудничеству Азербайджана с АБР, и подчеркнул, что наша страна высоко оценивает это сотрудничество. Руководитель Администрации президента рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в области развития повестки дня зеленого перехода.