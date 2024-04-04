Москва обратилась к Еревану

Москва призывает Ереван «не дать Западу обмануть себя» и повести Армению «по ложному пути». Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи со встречей высокого уровня в формате Армения - США - ЕС.

«Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения», - заявили в ведомстве.

В заявлении говорится, что Россия рассматривает встречу Армения - США - ЕС как очередную попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние: «Деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа может обернуться самыми негативными последствиями».

МИД РФ считает, что «Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, вывода российской военной базы и пограничников».

«Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», - говорится в заявлении российского МИД.