Ультиматум Гагаузии

Гагаузская автономия выйдет из состава Молдовы, если Кишинев решит начать путь к объединению с Румынией. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава автономии Евгения Гуцул, комментируя высказывание премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что в Молдове живут румыны.

«Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам», - написала Гуцул.

По ее словам, «Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы. Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона».