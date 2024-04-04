Двери в Евросоюз закроют для Грузии?

Об этом заявила заместитель официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман, отвечая на вопрос Deutsche Welle об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона о «иноагентах».

Правительство Германии с «определенным сожалением» относится к тому факту, что, несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, правящая партия «Грузинская мечта» намерена повторно внести в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии.

Хоффман напомнила, что «грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект», и добавила: «Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям».

В МИД Германии с «сожалением» и «тревогой» приняли к сведению сообщения о планах правящей в Грузии партии принять закон об «иноагентах». «В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня, - заявил пресс-секретарь министерства Себастьян Фишер. - Свобода печати и СМИ… являются основами любой демократии и важными предпосылками для присоединения к ЕС».

Он указал, что в Грузии, получившей в конце прошлого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, об этом знают. Лишится ли Грузия этого шанса, если примет закон об «иноагентах», будет, по его словам, решаться в ходе консультаций с другими странами ЕС.