Болтон: Трамп понятия не имеет, как остановить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп не знает, как остановить войну РФ против Украины ни за 24 часа, ни за 24 года. Такое заявление сделал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью британской газете inews.

Политик подчеркнул, что Трамп слепо верит в то, что способен заключить сделку из чего угодно. Он может заключить ее с Украиной и Россией, на Ближнем Востоке и т.д. «Для него все – сделка»,– отметил Болтон.

Также экс-советник обвинил Трампа в том, что он уже влияет на войну России против Украины, задерживая одобрение Конгрессом помощи Киеву.

Ранее Трамп заявлял, что в случае своего переизбрания сможет остановить войну в течение 24 часов.