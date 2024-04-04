Лидер «Хезболлы»: «Иран теряет своих ярких лидеров...»

Генеральный секретарь ливанской организации «Хезболла» шейх Хасан Насралла, выступая с речью 5 апреля – в День Иерусалима (День Аль-Кудс), который отмечается в четвертую пятницу месяца Рамадан, заявил, что «офицеры КСИР, павшие в результате израильской агрессии в Дамаске, были личностями исторического масштаба». Его слова приводит NEWSru.co.il

По словам Насраллы, «Иран теряет своих наиболее ярких лидеров, которые становятся шахидами», поэтому «ни о каких переговорах между Ираном и США не может быть и речи».

5 апреля в Тегеране прошли похороны семи офицеров Корпуса стражей исламской революции, убитых 1 апреля в Дамаске. На церемонии присутствовал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Церемонию транслировали все ведущие иранские СМИ. На ней присутствовали тысячи иранцев. Звучали призывы отомстить Израилю.

1 апреля иранские СМИ сообщили, что в Дамаске обстрелу подверглось здание консульства Ирана. В управлении по связям с общественностью КСИР сообщили о гибели семи военных советников: генералов Мохаммада Резы Захеди, Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пятерых офицеров. Захеди командовал подразделениями сил специального назначения «Кудс» КСИР в Ливане и Сирии.