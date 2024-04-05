Армению призывают достичь согласия с Азербайджаном

Соединенные Штаты призывают Армению прийти к окончательному соглашению с Азербайджаном. Об этом помощник главы Госдепа по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Брюсселе, говоря об итогах трехсторонней встречи госсекретаря США, главы Еврокомиссии и премьер-министра Армении.

«Встреча была посвящена проводимым в Армении реформам, но мы, конечно же, призвали ее продолжить путь к миру и достичь окончательного согласия с Азербайджаном», - сказал американский чиновник.

По его словам, армяно-азербайджанская нормализация - лучший путь для обеспечения региональной безопасности и процветания. В частности, это позволит открыть новые торговые пути из Средиземноморья до Центральной Азии.