«Коммерсант» передает, что незадолго до этого в Орске ввели режим ЧС муниципального характера из-за паводка.

«Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска, в зону подтопления могут попасть до 4 тыс. домов, в которых могут проживать до 10 тыс. человек»,— сообщили в оперативных службах. Группировка спасателей усилена, к работе привлечены два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом, добавили в МЧС.

Жителям рекомендовали собрать документы и эвакуироваться в шесть подготовленных пунктов временного размещения. «Это не гидротехническое сооружение. Дамба предназначалась для корректировки движения потока воды в черте города»,— сообщили изданию в правительстве региона.