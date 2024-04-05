Еще одна европейская страна допустила отправку войск в Украину

Власти Норвегии не исключают, что в отдаленной перспективе стране придется отправить свои войска на войну в Украину, заявил глава МИД королевства Эспен Барт Эйде.

«Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — сказал Эйде в интервью «Европейской правде».

При этом он отметил, что сегодня, когда страны Запада говорят о переброске войск в Украину, они подразумевают отправку инструкторов и советников для обучения украинских солдат, а не боевых подразделений для прямой конфронтации с Россией.

Эйде подчеркнул, что страны НАТО хотят поддержать Украину, однако не желают быть непосредственной стороной конфликта, так как это может привести к мировой войне.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен также допустила, что в будущем Хельсинки может послать войска в Украину. Однако она подчеркнула, что сейчас «не время» для этого. Таким образом, Валтонен поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, который первым заявил о такой возможности.

По мнению главы МИД Финляндии, Макрон поступил правильно, заставив Россию гадать, на что готовы пойти союзники Украины. «Зачем нам, особенно не зная, к чему приведет эта война и что произойдет в будущем, раскрывать все свои карты?» — добавила министр.

Макрон допустил отправку западного военного контингента в Украину в конце февраля.