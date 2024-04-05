Вопреки санкциям: Индия получит два военных корабля из России

Один корабль планируют передать индийской стороне в сентябре, а другой - в начале следующего года. Поставка была запланирована и отстает от графика на два года из-за войны в Украине, рассказали агентству высокопоставленные индийские чиновники, не раскрывая своих имен из-за деликатности вопроса.

Указанные фрегаты являются частью соглашения о поставках четырех кораблей, которые две страны подписали в 2018 году, два других судна строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но отстают от графика из-за проблем с цепочкой поставок. The Economic Times писала, что стоимость сделки составит $2,2 млрд.

Фрегаты с управляемым ракетным оружием и малозаметностью должны были использовать газовые турбины украинского производства. Торговля между Украиной и Россией остановилась в 2014 году после аннексии Крыма, и Индия закупила оборудование через третьи страны, уточнили агентству индийские чиновники.

Из-за санкций США против России поставки оружия в Индию приостановились более чем на год, поскольку стороны пытались найти механизм оплаты, не нарушающий рестрикции. По словам источников Bloomberg, Индия и Россия смогли решить проблему с оплатой.

Нью-Дели платит Москве за оружие индийскими рупиями, но для оплаты сырой нефти использует различные валюты, такие как дирхамы ОАЭ и доллары США, отказываясь от китайского юаня в связи с напряженностью в отношениях с Пекином.

Министерство иностранных дел Индии, ВМС Индии и Минобороны отказались от комментариев Bloomberg.