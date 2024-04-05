Экс-командующий КСИР: Решение по Израилю принято

Решение отомстить Израилю за удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции, уже принято и обязательно будет исполнено. С таким заявлением выступил экс-командующий КСИР (1981-1997 год), действующий глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи.

«Решение о мести принято, и оно обязательно будет исполнено. <...> Иранский народ должен быть уверен, что это решение заставит сионистский режим пожалеть», - цитирует ТАСС Резаи.

Генерал, говоря о ситуации в секторе Газа, подчеркнул, что Израиль «застрял в глубоком болоте и ради своего спасения идет на любое преступление». По его мнению, «постыдное поражение израильской армии как при обороне, так и при попытке освободить своих заложников серьезно ее подкосило и привело к утрате ее репутации».