Большинство украинцев одобряют деятельность президента Владимира Зеленского, однако эта поддержка уже не столь высока, как в начале полномасштабного российского вторжения. Украинцы также продолжают верить в победу на войне, при этом многие считают темпы мобилизации в Украине слишком медленными.

Так, по данным опроса, большинство украинцев (более 60%) одобряют работу президента. Из них чуть меньше четверти (22%) одобряют ее полностью, вдвое больше (41%) склоняются к одобрительной оценке. Эта поддержка, в начале полномасштабной войны с Россией достигавшая 90%, постепенно падает.

Тех, кто полностью или частично не одобряет политику Зеленского, на февраль 2024 года была треть (33%), тогда как в начале вторжения таких было всего 5%.

Стабильно высоким остается уровень поддержки ВСУ — 93%.

Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев (88%) по-прежнему верят в победу над Россией. Однако теперь их число несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.

Наибольший процент опрошенных (45%) считает, что Украина сохранит за собой все свои территории, которые были у нее в 1991 году. 16% считают, что Украина вернет территории, подконтрольные ей до 24 февраля 2022 года. Такое же число людей думает, что Украина, наоборот, потеряет некоторые территории. 7% убеждены, что Украина вернет Донбасс, но не Крым. И столько же, что Украина вернет Крым, но не «ДНР» и «ЛНР». В то, что Россия сможет полностью оккупировать Украину, верит только 1% опрошенных.

Авторы исследования попросили респондентов выразить свое отношение к мобилизации. Наибольшая часть опрошенных — более трети (36%) — назвали уровень мобилизации недостаточным. Несколько меньше трети (30%) считают нынешний уровень мобилизации оптимальным. Чуть меньше четверти (19%) заявили, что этот уровень слишком высок, и еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Украинцев также спросили, почему, на их взгляд, люди не хотят идти в армию. Среди самых распространенных ответов были «страх смерти, инвалидность, плен, неопределенность». На втором месте — «несправедливая мобилизация», а на третьем — «нехватка техники, боеприпасов и оружия».

Опрос был проведен в конце февраля по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Людей опрашивали по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности было опрошено примерно две тысячи украинцев от 18 лет и старше. Тех украинцев, которые сейчас находятся за пределами страны, опрос не охватил. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.