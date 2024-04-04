Самый пожилой мужчина Земли: Никакого секрета долголетия нет

Самым пожилым мужчиной на Земле стал англичанин Джон Тиннисвуд. Ему 111 лет. 4 апреля его рекорд был зафиксирован в книге Гиннесса.

На вопросы журналистов о секрете своего долголетия Тиннисвуд отвечает, что ему повезло: «Вы можете прожить долго или недолго - на это никак нельзя повлиять».

Тиннисвуд рассказал, что никогда не соблюдал какой-либо диеты и не придерживался какого-то особого образа жизни. Его любимое блюдо - традиционная английская жареная рыба с картошкой, которую в его семье готовили по пятницам, он фанат ливерпульского футбольного клуба, не курит, считает, что его жизнь никогда не отличалась от среднестатистической.

Тиннисвуд работал бухгалтером и вышел на пенсию в 1972 году. Со своей женой Блодвен прожил 44 года, она умерла в 1986 году. Супруги вырастили дочь, сейчас у Тиннисвуда есть внуки и правнуки. В преклонном возрасте он по состоянию здоровья переехал жить в дом по уходу за пожилыми.