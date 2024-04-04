Украина предложила закрыть небо Европы для России и Беларуси

Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Российскую Федерацию и Беларусь. Цель – «чтобы российский бизнес и туристы не могли использовать небо Европейского союза для своего комфорта». Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», - заявил премьер-министр Украины.

При этом Шмыгаль отметил, что такой шаг создаст проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт россиянам.

«Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией», - подытожил украинский премьер.

В 2022 году страны ЕС закрыли небо для полетов российских пассажирских самолетов и запретили экспорт, продажу, поставку или передачу в Россию любых воздушных судов, авиационных запчастей и оборудования.