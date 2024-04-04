США располагают разведывательными данными, согласно которым ответ Ирана на удар по генералам Корпуса стражей исламской революции в Дамаске может включать в себя массированную атаку «шахедами» (боевыми дронами иранского производства) и атаку крылатыми ракетами. Об этом сообщает американская телекомпания CBS.

Официальные источники в США не смогли узнать, против каких именно целей будут задействованы эти боеприпасы. Они предположили, что это может быть израильское дипломатическое ведомство.

Также неясно, откуда будет произведена атака. Возможно, или из Сирии, или из Ирака, что позволит Ирану избежать прямой ответственности. Но не исключено, что запуск будет произведен из самого Ирана, хотя это маловероятно.

Что касается сроков предполагаемой реакции, то, по данным американской разведки, она может произойти в течение ближайшей недели – от сегодняшнего дня до конца Рамадана на следующей неделе.

5 апреля глава «Хезболлы» в Ливане Хасан Насралла заверил израильтян, что иранский ответ обязательно последует. При этом он добавил, что место, время и характер атаки будут держаться в тайне, чтобы изматывать противника неведением.

«Одна из форм боевых действий – истощение врага по поводу времени, места и вида нашей реакции. Мы не вступаем, мы просто смотрим и ждем…» - заявил глава «Хезболлы».