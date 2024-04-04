Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:09

Французское издание Le Peler опубликовало отчет о работе миссии ЕС по наблюдению за границей в Армении. В докладе говорится, что Ереван обратился к европейцам с надеждой гарантировать свою безопасность. Гражданская наблюдательная миссия ЕС в Армении, созданная в феврале 2023 года Европейской комиссией с целью «укрепления стабильности в приграничных с Азербайджаном районах», включает около сотни наблюдателей, рассредоточенных по шести базам по всей стране, ежедневно патрулирующих вдоль границ с Азербайджаном. Издание описывает мониторинг, проведенный миссией Евросоюза возле села Хачик на границе с Нахчываном:

«Солдаты на посту армянской армии курили сигареты и ждали смены. Солдат останавливает шум мотора, и к посту приближаются две белые «Тойоты» с флагами Евросоюза. Это один из обычных визитов европейских наблюдателей. Армянский солдат приветствует их и поднимает шлагбаум. Фактически внедорожники ЕС всегда припаркованы так, чтобы они могли быстро уехать при первом сигнале тревоги. Один из них припаркован недалеко, и мужчина в сапогах рейнджера выходит из него. Словак Петер Тункан возглавляет сегодняшнюю команду. Завершая свой обход, он заходит в местный магазин. За эту неделю ничего не изменилось», - отмечает издание. В репортаже отмечается, что за год Хачик - село с населением 800 жителей, расположенное на границе с Нахчываном, патрулируют не только армянские военные, а направленные в приграничную зону ЕС наблюдатели.

«А что они смогут защитить без танков и пушек? В руках у них только рации и стопка листовок», — отмечается в репортаже. «Верьте или нет, но с тех пор, как миссия начала свою работу, количество инцидентов на границе резко сократилось», — говорит глава миссии по наблюдению Европейского союза из Германии Маркус Риттер. В конце января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также напрямую связал установившую стабильность в своей стране с присутствием этих наблюдателей, приветствуя в то же время участие Европы «в делах безопасности Армении». «Развертывание миссии под европейским флагом в стране - члене Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемого Москвой военного альянса, где также размещены тысячи российских солдат, является беспрецедентным. Такое двойное присутствие в контексте войны, которую ведет Россия в Украине, кажется неестественным», — пишет французская газета. В докладе говорится, что европейские наблюдатели отказываются говорить о политике на местах, однако в феврале этого года российские пограничники отказались пускать их в село Неркин Ханд (Ашагы Хенд). (Напомним, что в это время в результате провокации армянской армии произошла перестрелка, в результате ответных мер азербайджанской армии погибли четверо армянских военнослужащих – Ред.). Маркус Риттер говорит, что на данный момент наблюдатели ЕС выполнили около 1900 патрульных миссий, и за это время был зарегистрирован только один подобный инцидент. «В основном мы не поддерживаем никаких контактов с российскими солдатами. И когда нам приходится проходить через их блокпосты, нас сопровождают армянские солдаты. Они ведут переговоры за нас», — сказал Риттер.