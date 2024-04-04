В армянском селе портрету Путина доверяют больше, чем Евросоюзу наш обзор
Французское издание Le Peler опубликовало отчет о работе миссии ЕС по наблюдению за границей в Армении. В докладе говорится, что Ереван обратился к европейцам с надеждой гарантировать свою безопасность. Гражданская наблюдательная миссия ЕС в Армении, созданная в феврале 2023 года Европейской комиссией с целью «укрепления стабильности в приграничных с Азербайджаном районах», включает около сотни наблюдателей, рассредоточенных по шести базам по всей стране, ежедневно патрулирующих вдоль границ с Азербайджаном.
Издание описывает мониторинг, проведенный миссией Евросоюза возле села Хачик на границе с Нахчываном:
«Солдаты на посту армянской армии курили сигареты и ждали смены. Солдат останавливает шум мотора, и к посту приближаются две белые «Тойоты» с флагами Евросоюза. Это один из обычных визитов европейских наблюдателей. Армянский солдат приветствует их и поднимает шлагбаум.
Фактически внедорожники ЕС всегда припаркованы так, чтобы они могли быстро уехать при первом сигнале тревоги. Один из них припаркован недалеко, и мужчина в сапогах рейнджера выходит из него. Словак Петер Тункан возглавляет сегодняшнюю команду. Завершая свой обход, он заходит в местный магазин. За эту неделю ничего не изменилось», - отмечает издание.
В репортаже отмечается, что за год Хачик - село с населением 800 жителей, расположенное на границе с Нахчываном, патрулируют не только армянские военные, а направленные в приграничную зону ЕС наблюдатели.
«А что они смогут защитить без танков и пушек? В руках у них только рации и стопка листовок», — отмечается в репортаже.
«Верьте или нет, но с тех пор, как миссия начала свою работу, количество инцидентов на границе резко сократилось», — говорит глава миссии по наблюдению Европейского союза из Германии Маркус Риттер. В конце января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также напрямую связал установившую стабильность в своей стране с присутствием этих наблюдателей, приветствуя в то же время участие Европы «в делах безопасности Армении».
«Развертывание миссии под европейским флагом в стране - члене Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемого Москвой военного альянса, где также размещены тысячи российских солдат, является беспрецедентным. Такое двойное присутствие в контексте войны, которую ведет Россия в Украине, кажется неестественным», — пишет французская газета.
В докладе говорится, что европейские наблюдатели отказываются говорить о политике на местах, однако в феврале этого года российские пограничники отказались пускать их в село Неркин Ханд (Ашагы Хенд). (Напомним, что в это время в результате провокации армянской армии произошла перестрелка, в результате ответных мер азербайджанской армии погибли четверо армянских военнослужащих – Ред.).
Маркус Риттер говорит, что на данный момент наблюдатели ЕС выполнили около 1900 патрульных миссий, и за это время был зарегистрирован только один подобный инцидент.
«В основном мы не поддерживаем никаких контактов с российскими солдатами. И когда нам приходится проходить через их блокпосты, нас сопровождают армянские солдаты. Они ведут переговоры за нас», — сказал Риттер.
Газета рассказывает о политике Армении по более тесному сотрудничеству с Европейским союзом, указывая на то, что Брюссель периодически выделяет средства на различные программы в Армении.
А Ричард Киракосян, директор Центра стратегических исследований в Ереване, утверждает, что хотя Европейский союз выделяет деньги на различные сферы, он не инвестирует в оборону.
Однако, по его словам, если в Армении нет европейской армии, то есть российская, которая воспринимается как «мощная и хорошо зарекомендовавшая себя».
«Эта история о вступлении в ЕС - блеф, который призван придать правительству Армении новый вес, чтобы уравновесить отношения с Россией, которые до сих пор были асимметричными», — добавляет Киракосян.
Не верят гражданским наблюдателям Евросоюза и жители армянских сел, граничащих с Нахчываном. В сообщении также упоминается пост российских пограничников в селе Паруйр Севак.
За дотом, укомплектованным российскими солдатами, огромная фотография Владимира Путина приветствует жителей села Паруйр Севак, расположенного в двух шагах от азербайджанской границы. Маскировочной сети и нескольких листов металла достаточно, чтобы успокоить Юлию Барсамян, учительницу русского языка на пенсии.
«Я сплю спокойнее, когда знаю, что там русские. А наблюдательная миссия Евросоюза? Какая миссия?» - отвечает она, поправляя очки. Перед ее глазами стоит фотография белых внедорожников, и она добавляет: «Ах, они! Я не знаю, кто они, только слышу шум их машин».