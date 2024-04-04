Никто не хочет уступать

«Они отказались под тем предлогом, что предложения не отвечали их запросам. В ХАМАС сказали, что израильские предложения не содержат ничего нового, поэтому и они не видят повода менять свои», - заявил дипломат.

ХАМАС отверг контрпредложения Израиля по обменной сделке, сообщает CNN со ссылкой на неназванного дипломата, знакомого с переговорами между сторонами.

Подобно Израилю и ХАМАС не желает менять свои требования. Основные два — это полный вывод израильских войск и возвращение жителей в северную часть сектора, с чем категорически не может согласиться Израиль. Это означало бы вернуть ХАМАС к власти и открыть дорогу к возрождению его военной силы. Об этом пишут «Новости Израиля».

Дипломат сказал, что Израиль настаивает на тщательном «просеивании» возвращающихся в центральной части сектора и не собирается покидать этот район, разрезающий сектор посередине.

Израильские переговорщики - главы спецслужб Дади Барнеа и Ронен Бар в ближайшие часы должны отправиться в Каир, чтобы вместе с главой ЦРУ Уильямом Бернсом попробовать сдвинуть переговоры с мертвой точки.