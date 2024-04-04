Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:21

Падение темпов роста «глобальной фабрики», славу которой заслужил Китай, беспокоит не только китайцев, но и остальной мир, который привык к огромным объемам торговли с Поднебесной. Пекин пытается не только справиться с текущими серьезными проблемами, но и вывести свою экономику на качественно новый уровень, который обеспечит ей высокие конкурентные позиции наравне с Соединенными Штатами. Цель благородная, средства неподходящие, считают некоторые эксперты. Этой теме посвящена большая статья в The Economist под прозрачным названием «Ошибочный план Си Цзиньпина по выходу из экономической стагнации».

«Знаменитая трудолюбивая рабочая сила сокращается, самый бурный в истории бум на рынке недвижимости обернулся крахом, а глобальная система свободной торговли, которую Китай использовал, чтобы стать богаче, распадается», - описывает журнал китайские проблемы. К 2050 году ожидается, что трудовые ресурсы уменьшатся на 20%, выход из кризиса на рынке недвижимости затягивается на годы, и это на фоне усиливающихся ограничений китайского импорта со стороны США. Никто не сомневается, что давление со стороны главного конкурента будет продолжаться и усиливаться. Си Цзиньпин отбрасывает западный рецепт лечения подобных экономических хворей путем всяческого стимулирования внутреннего спроса. Вместо взят курс на ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, чтобы смелым броском выйти на уровень передовой экономики и тем самым покончить с зависимостью от рынка США. Наоборот, Китай займет место лидера, контролирующего критически важную интеллектуальную собственность в ключевых отраслях и зарабатывающего на этом. Ради этого, пишет издание, инвестиции в «новые производительные силы» резко выросли и составляют 1,6 триллиона долларов в год – вдвое выше, чем пять лет назад. Это позволит нарастить производственные мощности в некоторых отраслях к 2030 году больше чем на 75%. Основная часть этих инвестиций осуществляется либо напрямую государством, либо под его контролем.