Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, обладающих обычными загранпаспортами. Об этом говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами», - говорится в документе.

Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите. Решение вступает в силу с момента публикации в вестнике. Причины такого решения не указаны.