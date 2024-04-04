Россия снова бьет по Харькову

В ночь на субботу в Харькове прогремели взрывы.

«Харьков под обстрелом — в городе слышны взрывы», — написал в Телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.

Мониторинговые и новостные телеграм-каналы пишут о двух пусках баллистических ракет из Белгородской области и двух взрывах в городе.

Одновременно над Украиной летят «шахеды»: первые из них движутся, по последним сообщениям, над Днепропетровской и Полтавской областями, кроме того, Силы обороны юга Украины несколько минут назад сообщили о новых группах, идущих с Черного моря на Николаевскую область.