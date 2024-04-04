Экс-премьер-министр Латвии в интервью haqqin.az о вероятном наступлении России на Прибалтику

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор

Власти Литвы отрабатывают план тотальной мобилизации на случай нападения России. Как сообщают литовские СМИ, речь идет о «всеобщей универсальной защите», состоящей из трех частей.

Первое - вооруженная оборона, когда все государственные учреждения становятся частью вооруженных сил. Вторая часть - мобилизация всех ресурсов Республики Литва на поддержку армии и дальнейшего функционирования государства. И, наконец третья часть — вовлечение всего общества в процесс обороны.

Литва готовится к отражению наступления России

В этом году в стране вступил в силу план осуществления мобилизации, в которую вовлечены общество, бизнес и различные организации. Власти Литвы засекретили мобилизационный план, но оставили открытой информацию для общественных учреждений, в которой прописано, что именно должен делать каждый гражданин Литвы в случае военного нападения, где он будет находиться во время войны, будет ли он зачислен в резерв вооруженных сил в том или ином виде, или присоединится к гражданскому мобилизационному кадровому резерву и пр. Все это относится также к важнейшим функциям, которые обеспечивают хозяйствующие субъекты, и в которых работают литовские граждане.

Отметим, что еще с сентября 2022 года, то есть, после объявления Путиным частичной мобилизации, Литва начала интенсивно повышать боеготовность своих вооруженных сил. Литовские силы быстрого реагирования были приведены в состояние повышенной боеготовности к отражению любых провокаций со стороны Калининградской области и союзницы России Беларуси.

Подготовку стран Балтии ко «дню X» прокомментировала по просьбе haqqin.az экс-премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма.

Экс-премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма комментирует для haqqin.az

«Для наших стран важно иметь проработанный план действий на различные ситуации, которые могут произойти в случае военных действий со стороны России, которая, как мы считаем, не остановится на оккупации части или всей Украины, - сказала Страуюма. - Поэтому важно, чтобы люди знали, в каких случаях следует эвакуироваться, или остаться на местах в укрытии, как поступить, если будут закрыты воздушное пространство и морские порты, как помогать мирным жителям или военным, что делать, если будут нанесены удары по критически важной инфраструктуре, как это происходит в Украине, или где сражаться - в составе действующей армии или в подразделениях добровольцев. 

Совершенно ясно, что Путин не прекратит войну, и остановить своего президента могут русские люди. Путин готов к длительной войне и конфронтации с Западом. К сожалению, даже потеряв сотни тысяч своих сограждан, население России молчит. Проявление несогласия может выражаться по-разному. К примеру, жены и матери погибших российских солдат и офицеров могут отказаться от компенсации за отданную своих мужей и сыновей. Они могли бы демонстративно отвергнуть подачки в виде денег и автомобилей, которыми Путин покупает жизни своих граждан. Это должно было произойти еще год назад, но сейчас складывается впечатление, что русский народ думает, как Путин и коллективно поддерживает войну. Лично мне совершенно непонятны цели этой войны. Я искренне не понимаю, почему никто не спрашивает у властей, в чем, собственно, причина вторжения в Украину? Ведь Россия – огромная и богатая страна, которая может прекрасно развиваться. Зачем, скажите, ей новые территории?..»

По словам экс-главы правительства Латвии, страны Балтии поддерживают предложение Франции Эммануила Макрона отправить в Украину военных стран НАТО.

Страны Балтии поддерживают инициативу Макрона по размещению французских войск в Украине

«Сейчас в Украине немало добровольцев из Латвии, Литвы и Эстонии, - говорит она. - Конечно, если будет решение ЕС и НАТО наши военные обязательно будут в Украине».

Лаймдота Страуюма отмечает, что адресованные Западу периодические угрозы Путина дают все основания предполагать, что в какой-то момент армия России может попытаться вторгнуться в страны Балтии.

«Я очень счастлива, что мы в 2004 году успели войти в Европейский Союз и встать под зонтик НАТО, - говорит она. - Думаю, задержись мы на четыре-пять лет, и страны Балтии стали бы вслед за Грузией территорией замороженных конфликтов. Вполне возможно, что кому-то захотелось бы взять Ригу за три дня и провести военный парад на бывшей Комсомольской набережной. В настоящее время на территории Латвии размещены военные других государств НАТО, мы вносим 2,54 процента своего ВВП в бюджет Североатлантического альянса».

По ее мнению, кто бы ни победил на президентских выборах в США, Америка все равно останется главным гарантом обеспечения безопасности государств, входящих в Североатлантический блок.

«Страхи некоторых западных лидеры, опасающихся военной конфронтации с РФ, постепенно сходят на нет, - утверждает Лаймдота Страуюма. - До сих пор они наивно надеялись, что русский народ поднимется в знак протеста и остановит войну. Но даже, если этого не случится, война все равно будет прекращена другими средствами и будет остановлена только после того, как Украина восстановит границы 1991 года. А это случится непременно, поскольку Запад будет помогать Киеву и расширять военную помощь вплоть до отправки в Украину подразделений НАТО».

Страуюма считает, что эмбарго и санкции в отношении РФ могут быть эффективны только в случае полного отказа от торговли с Россией и прекращения транзита ее товаров.

Европейские лидеры и страны Балтии потеряли надежду на перемены и переустройство России

«Недавно Латвия приняла решение закрыть транзит российского зерна, - подчеркнула она. - То же самое сделают другие европейские страны. Все, что касается транзита продовольствия с Россией, будет прекращено. Страны Балтии готовы к тому, что из-за войны в Украине уровень жизни наших граждан будет падать. Мы готовы терпеть невзгоды ради сохранения и защиты нашей свободы. Свобода для прибалтов стоит на первом месте. И понимание того, что Россия угрожает свободе всех европейских народов, постепенно передается европейским лидерам».  

Экс-премьер-министр Латвии отметила, что Москве так и не удалось расколоть Европу.

«Для каких-то личных политических преференций президент Венгрии Виктор Орбан демонстрирует несогласие с определенными антироссийскими решениями ЕС, - отметила она. На деле же Орбан все эти решения в конце концов утверждает».

Страуюма убеждена, что в России полным ходом идет формирования тоталитарного режима сталинского типа.

«В руках Путина уже абсолютная власть, уничтожена оппозиция, запуганное население клянется в верности вождю и проклинает ненавистный Запад, а российские тюрьмы полны политическими заключенными, - констатирует она. - Путин живет с идеей-фикс стать собирателем земель русских, он реставрирует российскую империю. Но мечтам этого диктатора не суждено сбыться. Ему это просто не позволят».

Лаймдота Страуюма убеждена, что после первого удара России по странам Балтии НАТО вступит в войну

По поводу строящейся оборонительной линии балтийских стран на границе с РФ, Страуюма сказала, что в этом деле активно помогают партнеры по НАТО.

«Вся инфраструктура партизанского движения «лесные братья» сохранена и может быть использована в любое время, - подчеркнула экс-президент Латвии. – Наверное, нынешняя война будет совершенно другой, но, тем не менее, бункера стоят наготове. Конечно, 5-я статья устава НАТО - дело хорошее, но мы готовы к разным стечениям обстоятельств. Латвия никогда более не согласиться с потерей свободы и суверенитета. 

Я убеждена, что после первого же воздушного удара РФ по территории Балтии начнется война с НАТО. Если в Кремле считают, что можно безнаказанно вторгаться в другие страны, то они ошибаются. Сейчас идут практические обсуждения о вступлении Украины в ЕС. Все больше стран поддерживают вступление Киева в НАТО. Буквально, на наших глазах Украина переходит на натовские стандарты - от вооружений до военной подготовки».