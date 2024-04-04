Экс-премьер-министр Латвии в интервью haqqin.az о вероятном наступлении России на Прибалтику

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 01:39

Власти Литвы отрабатывают план тотальной мобилизации на случай нападения России. Как сообщают литовские СМИ, речь идет о «всеобщей универсальной защите», состоящей из трех частей. Первое - вооруженная оборона, когда все государственные учреждения становятся частью вооруженных сил. Вторая часть - мобилизация всех ресурсов Республики Литва на поддержку армии и дальнейшего функционирования государства. И, наконец третья часть — вовлечение всего общества в процесс обороны.

В этом году в стране вступил в силу план осуществления мобилизации, в которую вовлечены общество, бизнес и различные организации. Власти Литвы засекретили мобилизационный план, но оставили открытой информацию для общественных учреждений, в которой прописано, что именно должен делать каждый гражданин Литвы в случае военного нападения, где он будет находиться во время войны, будет ли он зачислен в резерв вооруженных сил в том или ином виде, или присоединится к гражданскому мобилизационному кадровому резерву и пр. Все это относится также к важнейшим функциям, которые обеспечивают хозяйствующие субъекты, и в которых работают литовские граждане. Отметим, что еще с сентября 2022 года, то есть, после объявления Путиным частичной мобилизации, Литва начала интенсивно повышать боеготовность своих вооруженных сил. Литовские силы быстрого реагирования были приведены в состояние повышенной боеготовности к отражению любых провокаций со стороны Калининградской области и союзницы России Беларуси. Подготовку стран Балтии ко «дню X» прокомментировала по просьбе haqqin.az экс-премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма.

«Для наших стран важно иметь проработанный план действий на различные ситуации, которые могут произойти в случае военных действий со стороны России, которая, как мы считаем, не остановится на оккупации части или всей Украины, - сказала Страуюма. - Поэтому важно, чтобы люди знали, в каких случаях следует эвакуироваться, или остаться на местах в укрытии, как поступить, если будут закрыты воздушное пространство и морские порты, как помогать мирным жителям или военным, что делать, если будут нанесены удары по критически важной инфраструктуре, как это происходит в Украине, или где сражаться - в составе действующей армии или в подразделениях добровольцев. Совершенно ясно, что Путин не прекратит войну, и остановить своего президента могут русские люди. Путин готов к длительной войне и конфронтации с Западом. К сожалению, даже потеряв сотни тысяч своих сограждан, население России молчит. Проявление несогласия может выражаться по-разному. К примеру, жены и матери погибших российских солдат и офицеров могут отказаться от компенсации за отданную своих мужей и сыновей. Они могли бы демонстративно отвергнуть подачки в виде денег и автомобилей, которыми Путин покупает жизни своих граждан. Это должно было произойти еще год назад, но сейчас складывается впечатление, что русский народ думает, как Путин и коллективно поддерживает войну. Лично мне совершенно непонятны цели этой войны. Я искренне не понимаю, почему никто не спрашивает у властей, в чем, собственно, причина вторжения в Украину? Ведь Россия – огромная и богатая страна, которая может прекрасно развиваться. Зачем, скажите, ей новые территории?..» По словам экс-главы правительства Латвии, страны Балтии поддерживают предложение Франции Эммануила Макрона отправить в Украину военных стран НАТО.

«Сейчас в Украине немало добровольцев из Латвии, Литвы и Эстонии, - говорит она. - Конечно, если будет решение ЕС и НАТО наши военные обязательно будут в Украине». Лаймдота Страуюма отмечает, что адресованные Западу периодические угрозы Путина дают все основания предполагать, что в какой-то момент армия России может попытаться вторгнуться в страны Балтии. «Я очень счастлива, что мы в 2004 году успели войти в Европейский Союз и встать под зонтик НАТО, - говорит она. - Думаю, задержись мы на четыре-пять лет, и страны Балтии стали бы вслед за Грузией территорией замороженных конфликтов. Вполне возможно, что кому-то захотелось бы взять Ригу за три дня и провести военный парад на бывшей Комсомольской набережной. В настоящее время на территории Латвии размещены военные других государств НАТО, мы вносим 2,54 процента своего ВВП в бюджет Североатлантического альянса». По ее мнению, кто бы ни победил на президентских выборах в США, Америка все равно останется главным гарантом обеспечения безопасности государств, входящих в Североатлантический блок. «Страхи некоторых западных лидеры, опасающихся военной конфронтации с РФ, постепенно сходят на нет, - утверждает Лаймдота Страуюма. - До сих пор они наивно надеялись, что русский народ поднимется в знак протеста и остановит войну. Но даже, если этого не случится, война все равно будет прекращена другими средствами и будет остановлена только после того, как Украина восстановит границы 1991 года. А это случится непременно, поскольку Запад будет помогать Киеву и расширять военную помощь вплоть до отправки в Украину подразделений НАТО». Страуюма считает, что эмбарго и санкции в отношении РФ могут быть эффективны только в случае полного отказа от торговли с Россией и прекращения транзита ее товаров.

«Недавно Латвия приняла решение закрыть транзит российского зерна, - подчеркнула она. - То же самое сделают другие европейские страны. Все, что касается транзита продовольствия с Россией, будет прекращено. Страны Балтии готовы к тому, что из-за войны в Украине уровень жизни наших граждан будет падать. Мы готовы терпеть невзгоды ради сохранения и защиты нашей свободы. Свобода для прибалтов стоит на первом месте. И понимание того, что Россия угрожает свободе всех европейских народов, постепенно передается европейским лидерам». Экс-премьер-министр Латвии отметила, что Москве так и не удалось расколоть Европу. «Для каких-то личных политических преференций президент Венгрии Виктор Орбан демонстрирует несогласие с определенными антироссийскими решениями ЕС, - отметила она. На деле же Орбан все эти решения в конце концов утверждает». Страуюма убеждена, что в России полным ходом идет формирования тоталитарного режима сталинского типа. «В руках Путина уже абсолютная власть, уничтожена оппозиция, запуганное население клянется в верности вождю и проклинает ненавистный Запад, а российские тюрьмы полны политическими заключенными, - констатирует она. - Путин живет с идеей-фикс стать собирателем земель русских, он реставрирует российскую империю. Но мечтам этого диктатора не суждено сбыться. Ему это просто не позволят».