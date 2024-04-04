В Чечне запретят слишком быструю и слишком медленную музыку

Министерство культуры Чечни сообщило о решении наложить ограничения на исполняемую в регионе музыку, пишут российские СМИ.

В ходе расширенного совещания с руководителями творческих коллективов глава ведомства Муса Дадаев озвучил окончательное решение, согласованное с главой республики Рамзаном Кадыровым, о запрете слишком быстрой и слишком медленной музыки. Согласно ему, «впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту».

Кроме того, в министерстве ведется работа по «вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений».