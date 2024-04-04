Смертельная драка со стрельбой в Турции

Один человек погиб, 10, в том числе полицейский, получили ранения в результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия на автовокзале в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции.

По предварительной версии полиции, инцидент начался со словесной перепалки подростков двух враждующих семей, сообщил телеканал А Haber.

Драка завязалась у билетной кассы. В результате потасовки погиб 46-летний мужчина.

К месту происшествия были направлены наряды полиции, которая выясняет, как в здание вокзала были допущены люди с огнестрельным оружием. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Несколько человек, как сообщается, получили серьезные ранения.