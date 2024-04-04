Иран обнаружил крупные запасы сланцевой нефти

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заявила об обнаружении залежей сланцевой нефти в 10 местах по всей стране, сообщает Iran.ru.

Директор по разведке NIOC Мехди Факур отметил, что добычу нефти из этих ресурсов позволит осуществлять специально разработанная в стране технология.

В предыдущем иранском календарном году (закончился 19 марта 2024 года) запасы сырой нефти страны увеличились на более чем 2,5 миллиарда баррелей в результате новых разведочных работ.

Сланцевая нефть не относится к традиционным видам нефти и получается из фрагментов горючих сланцевых пород путем пиролиза, гидрирования или термического растворения. Считается, что установленные запасы традиционной нефти в Иране — четвертые по величине в мире, составляют 158 миллиардов баррелей.