«Угроза для всей Европы»: канцлер Австрии обвиняет Россию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил с заявлением, что Россия пытается влиять на ход избирательной кампании в рамках выборов в Европарламент и может также вмешиваться в парламентские выборы в республике.

«Россия пытается оказать влияние на европейские выборы, и я думаю, что то же самое будет происходить с нашими национальными выборами. Мы должны обезопасить себя от этого и разоблачать кампании по дезинформации», - заявил глава австрийского правительства в интервью газете Le Figaro.

Нехаммер считает, что Россия пытается создать сеть из различных групп в ЕС и развивать свои каналы информации: «Это угроза для всей Европы».