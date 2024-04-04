Турнир претендентов: Ниджат Абасов проиграл Фабиано Каруане

В Торонто набирает обороты турнир претендентов на шахматную корону.

Сегодня проходят партии 2-го тура. Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов уступил черным цветом американцу Фабиано Каруане.

В 1-м туре Ниджат белыми сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.

В субботу наш шахматист встретится с еще одним представителем США - Хикару Накамурой.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов пройдет в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку.