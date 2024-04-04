В Баку убийство

Поздно вечером 5 апреля в прокуратуру Бинагадинского района Баку поступила информация об убийстве Айгюль Гулиевой (1992 г.р.).

Согласно сообщению ведомства, возникли обоснованные подозрения в том, что Рашад Гулиев (1979 г.р.) умышленно убил свою супругу А.Гулиеву, нанеся ей ножевые ранения во время возникшего между ними конфликта.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Р.Гулиев задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.