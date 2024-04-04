Дмитрий Рой, автор haqqin.az 03:24

Россия намерена довести Украину до полного подчинения навязывая ей войну на истощение. Полагая при этом, что ей удастся превзойти западных сторонников Киева и одержать победу на поле боя. В условиях, когда у России не хватает людей, необходимых для решительного перелома, а Украина с трудом снабжает свои войска боеприпасами, нет никакого подтверждения, что какая-либо из воюющих сторон сможет положить конец боевым действиям в ближайшее время. Но у кремлевских – собственная гордость, они все еще считают, что могут добиться перелома ситуации, достаточно подбросить в костер войны, на поле боя еще больше техники, боеприпасов и личного состава. Для этого, по их мнению, всего-то надо, по их мнению,запустить производство старой/новой «вундервафли» под названием тяжелой планирующей бомбы - полуторатонной ФАБ-1500-М54. И оправить в окопы еще 150-200 тысяч военнослужащих.

Внешне у российского командования на презентациях и в докладах все выглядит убедительно, но «дьявол кроется в деталях». Иными словами, цитируя Клаузевица, «изучить военное дело достаточно легко – воевать сложно». Но по нынешним временам Клаузевиц у российских военных проходит в статусе иноагентов, а потому в моде снова посконный старик Суворов с его «пуля – дура, ФАБ-1500-М54 - молодец». То, что массированное применение этих бомб перегрузит украинскую систему ПВО – не вызывает сомнений. Даже сотня-полторы таких бомб, сброшенных за один раз – это кошмар и седые волосы операторов РЛС. Но – только в случае массового, в идеале за один налет, применения. А спустя некоторое время – и еще один. И потом – третий. Но вот с массовостью производства этих боеприпасов у российского военно-промышленного комплекса – как были, так и остаются серьезные проблемы, хотя завод по их производству без малого год работает в три смены – но его производственные показатели не особо впечатляют. По оценкам хорошо информированных источников, месячный выпуск их составляет от 350 до 450-500 единиц. И максимум, до которого он может быть увеличен составляет 600-700 единиц.

Проще говоря, нынешние объемы с трудом позволяют даже заполнить склады российской авиации, не то, чтобы организовать массированное применение. К тому же, до сих пор не готова методичка по их применению для пилотов, что ведет к потере времени в освоении ФАБ-1500-М54 летным составом. А это тоже немаловажный вопрос, поскольку последний раз эти бомбы под маркировкой КАБ-1500 применялись в боевых условиях во времена советской экспедиции в Афганистан в 80-х годах прошлого века. Но главная причина того, что эта «вундервафля» не приведет к критическому перелому на поле боя заключается в том, что нарушено основное правилоприменения таких новинок вооружения: они должны появляться на поле боя внезапно и массово. Российское командование этот принцип проигнорировало, начав использовать их «в час по чайной ложке» еще полгода назад. Что позволило украинским ВСУ выработать и меры противодействия этому виду вооружения, и меры защиты и минимизации потерь от их применения. Теперь о российской мобилизации. Володимер Зеленский заявил, что в России на 1 июня запланирована мобилизация с контрольной численностью в 300 тысяч человек. Песков, в свою очередь, что было ожидаемо, категорически опроверг. И тут как раз та ситуация, про которую замечательно и емко высказались в американском сериале «The X-Files»: истина где-то рядом.

В начале украинской кампании Кремль уже проводил массовую мобилизацию - и однозначно пришел к выводу, что это не его. За прошедшее с момента того провала и позора сделано достаточно много: создана система учета, обновлены данные о потенциальных призывниках. Но сама по себе мобилизация не ограничивается повесткой и прибытием на мобилизационный пункт. Она только начинается с этого. Далее - сложная система распределения, обучения, размещения. И как раз в этом плане нет никаких особенных изменений по сравнению с тем что было. Но с другой стороны, у Кремля очень неплохо получается в наемную армию. Предложение идти на фронт по контракту в стране с тотально бедным населением, закредитованным до полной неспособности отдать кредиты и оплатить счета по ЖКХ, встречается населением как последний шанс, и на него откликаются довольно неплохо. Жены гонят мужей на войну, и их гибель на ней для русских баб все же лучше, чем беспросветная нищета. Кроме того, контрактно-наемная система дает «рассредоточивать» поток приходящих на контракт в более-менее равномерный вид, что позволяет относительно оптимизировать работу с подавшими заявление. Для крайне рахитичной управленческой системы, которая при любом аврале впадает в полуобморочное состояние, возможность работы в штатном режиме - это огромный плюс.