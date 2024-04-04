Бомбы советские и «пушечное мясо» для победы над Украиной наш комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Россия намерена довести Украину до полного подчинения навязывая ей войну на истощение. Полагая при этом, что ей удастся превзойти западных сторонников Киева и одержать победу на поле боя.

В условиях, когда у России не хватает людей, необходимых для решительного перелома, а Украина с трудом снабжает свои войска боеприпасами, нет никакого подтверждения, что какая-либо из воюющих сторон сможет положить конец боевым действиям в ближайшее время.

Но у кремлевских – собственная гордость, они все еще считают, что могут добиться перелома ситуации, достаточно подбросить в костер войны, на поле боя еще больше техники, боеприпасов и личного состава. Для этого, по их мнению, всего-то надо, по их мнению,запустить производство старой/новой «вундервафли» под названием тяжелой планирующей бомбы - полуторатонной ФАБ-1500-М54. И оправить в окопы еще 150-200 тысяч военнослужащих.

Но вот с массовостью производства этих боеприпасов у российского военно-промышленного комплекса – как были, так и остаются серьезные проблемы

Внешне у российского командования на презентациях и в докладах все выглядит убедительно, но «дьявол кроется в деталях». Иными словами, цитируя Клаузевица, «изучить военное дело достаточно легко – воевать сложно». Но по нынешним временам Клаузевиц у российских военных проходит в статусе иноагентов, а потому в моде снова посконный старик Суворов с его «пуля – дура, ФАБ-1500-М54 - молодец».

То, что массированное применение этих бомб перегрузит украинскую систему ПВО – не вызывает сомнений. Даже сотня-полторы таких бомб, сброшенных за один раз – это кошмар и седые волосы операторов РЛС. Но – только в случае массового, в идеале за один налет, применения. А спустя некоторое время – и еще один. И потом – третий.

Но вот с массовостью производства этих боеприпасов у российского военно-промышленного комплекса – как были, так и остаются серьезные проблемы, хотя завод по их производству без малого год работает в три смены – но его производственные показатели не особо впечатляют. По оценкам хорошо информированных источников, месячный выпуск их составляет от 350 до 450-500 единиц. И максимум, до которого он может быть увеличен составляет 600-700 единиц.

В последний раз полуторатонные ФАБ-1500-М54 СССР применял в Афганистане

Проще говоря, нынешние объемы с трудом позволяют даже заполнить склады российской авиации, не то, чтобы организовать массированное применение. К тому же, до сих пор не готова методичка по их применению для пилотов, что ведет к потере времени в освоении ФАБ-1500-М54 летным составом. А это тоже немаловажный вопрос, поскольку последний раз эти бомбы под маркировкой КАБ-1500 применялись в боевых условиях во времена советской экспедиции в Афганистан в 80-х годах прошлого века.

Но главная причина того, что эта «вундервафля» не приведет к критическому перелому на поле боя заключается в том, что нарушено основное правилоприменения таких новинок вооружения: они должны появляться на поле боя внезапно и массово. Российское командование этот принцип проигнорировало, начав использовать их «в час по чайной ложке» еще полгода назад. Что позволило украинским ВСУ выработать и меры противодействия этому виду вооружения, и меры защиты и минимизации потерь от их применения.

Теперь о российской мобилизации. Володимер Зеленский заявил, что в России на 1 июня запланирована мобилизация с контрольной численностью в 300 тысяч человек. Песков, в свою очередь, что было ожидаемо, категорически опроверг. И тут как раз та ситуация, про которую замечательно и емко высказались в американском сериале «The X-Files»: истина где-то рядом.

Не Зеленский и не Песков... Истина где-то посередине

В начале украинской кампании Кремль уже проводил массовую мобилизацию - и однозначно пришел к выводу, что это не его. За прошедшее с момента того провала и позора сделано достаточно много: создана система учета, обновлены данные о потенциальных призывниках. Но сама по себе мобилизация не ограничивается повесткой и прибытием на мобилизационный пункт. Она только начинается с этого. Далее - сложная система распределения, обучения, размещения. И как раз в этом плане нет никаких особенных изменений по сравнению с тем что было.

Но с другой стороны, у Кремля очень неплохо получается в наемную армию. Предложение идти на фронт по контракту в стране с тотально бедным населением, закредитованным до полной неспособности отдать кредиты и оплатить счета по ЖКХ, встречается населением как последний шанс, и на него откликаются довольно неплохо. Жены гонят мужей на войну, и их гибель на ней для русских баб все же лучше, чем беспросветная нищета.

Кроме того, контрактно-наемная система дает «рассредоточивать» поток приходящих на контракт в более-менее равномерный вид, что позволяет относительно оптимизировать работу с подавшими заявление. Для крайне рахитичной управленческой системы, которая при любом аврале впадает в полуобморочное состояние, возможность работы в штатном режиме - это огромный плюс.

Лучше потерять мужа, чем остаться без куска хлеба

Поэтому сейчас в России мобилизация выглядит весьма неактуальной на фоне относительно отработанной системой найма за деньги. Да, это расходы, и расходы огромные, но сейчас на этот пустяк Кремль окончательно перестал обращать внимание. Как и на людские потери.

Так выглядит «война на истощение», так выглядят «козыри», которые готовы выбросить из рукава. Россия планирует сформировать две новые объединенные армии, 14 дивизий и 16 бригад к концу этого года – и рассчитывает, что это поможет ей сломить Украину, для чего потребуется не менее 250 тысяч призывников. Но, опять же, старая военная присказка – «гладко было на бумаге…»