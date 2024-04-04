Отдел спорта 03:53

Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФСА), олимпийский чемпион Пекина-2008 Эльнур Мамедли поделился своими ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Париже, высказал свое мнение о высокой конкуренции в сборной Азербайджана и ее лидерах - Хидаяте Гейдарове и Зелиме Коцоеве.

- Меньше, чем через четыре месяца в Париже стартует Олимпиада. В настоящее время азербайджанские дзюдоисты претендуют на олимпийские лицензии в 10 весовых категориях, из которых семь мужских и три женские. Как вы оцениваете состояние сборной перед главным соревнованием четырехлетия? - Приятно, что во многих весах у нас больше одного претендента на путевку в Париж. Балабей Агаев и Туран Байрамов соперничают в весовой категории до 60 кг, Хидаят Гейдаров и Рашид Мамедалиев - в категории до 73 кг, Саид Моллаеи и Зелим Цкаев – до 81 кг, Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов – до 90 кг. Есть шансы поехать на Олимпиаду у Ушанги Кокаури и Джамала Гамзатханова, выступающих в категории свыше 100 кг. В истории азербайджанского дзюдо никогда не было такого уровня конкуренции накануне Олимпийских игр. Соперничество, конечно, служит только развитию. Кроме того, поскольку лицензии в дзюдо выдаются не стране, а поименно, наличие в рейтинге более одного представителя Азербайджана в одном весе страхует нас от нежелательных ситуаций. Если кто-то из наших дзюдоистов не сможет поехать на Олимпийские игры из-за травмы или по другим причинам, у нас будет резервный спортсмен. Кто попадет на Олимпиаду - определится в ближайшие месяцы. В частности, решающим в этом плане станет чемпионат мира, который пройдет в Абу-Даби с 19 по 24 мая. Наш рекорд по количеству участников на Олимпиадах был зафиксирован на прошлых Играх в Токио. Там у Азербайджана было девять дзюдоистов. Сейчас мы можем получить 10 лицензий. Осталось лишь пять соревнований, на которых можно заработать лицензионные баллы. Во всех мужских весах мы практически обеспечили себе путевки. Также можем взять три лицензии в женских категориях. Надеюсь, что это смогут сделать Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева или Айдан Велиева в весе до 52 кг, а также Ачелья Топрак в категории до 57 кг. И тогда мы поедем на Олимпиаду в рекордном по численности составе.

- Впереди, помимо чемпионата мира, нас также ждет чемпионат Европы в Загребе, который пройдет 25-27 апреля. Насколько важен перед Олимпиадой высокий результат на континентальном первенстве и чемпионате мира? - Как и у всех стран, наша главная цель – Олимпиада-2024 в Париже. По этой причине наша сборная поедет на оба соревнования, не снижая тренировочную нагрузку. Конечно, перед Олимпиадой высокие результаты на престижных соревнованиях, таких как чемпионаты Европы и мира, могут быть важны, особенно с точки зрения мотивации спортсменов. Важны они, конечно, как я уже сказал, и для отбора на Игры. - В 1992 году Назим Гусейнов стал олимпийским чемпионом в Барселоне в составе сборной СНГ, а 16 лет спустя вы победили в Пекине. Прошло еще 16 лет… Появится ли у нас еще один олимпийский чемпион в дзюдо? - Мы все хотим выиграть золотую олимпийскую медаль. Но это дзюдо. Прогнозировать можно разве что погоду (смеется). А дзюдо и вовсе самый сложный вид спорта в плане прогнозирования. Если мы говорим об Олимпиаде, то в целом трудно что-то предсказать. Могу только сказать, что сегодня мы как команда, как семья Федерации дзюдо Азербайджана, работаем ради достижения больших успехов на Олимпийских играх. Я считаю, что многие наши спортсмены способны побороться за призовые места в Париже. - Как вице-президент Федерации, вы последний год принимали активное участие в процессе подготовки сборной, были на сборах вместе с тренерами и спортсменами. Если оставить в стороне скромность, какую пользу извлекают наши дзюдоисты от работы с олимпийским чемпионом? - Прежде всего, я являюсь живым примером для спортсменов. Видя меня, они понимают, что победа на Олимпиаде - это не что-то фантастическое. У меня, как и у них, две ноги и две руки. Я стараюсь делиться своим опытом со спортсменами и поддерживать их. Нужно просто верить и неустанно идти к цели. Хочу подчеркнуть, что главный тренер сборной немец Рихард Траутманн – высокообразованный специалист. - Ведущий дзюдоист сборной Азербайджана, 3-кратный чемпион Европы и 3-кратный призер чемпионатов мира, действующий лидер мирового и олимпийского рейтинга Хидаят Гейдаров - достаточно закрытый спортсмен, он не любит общаться с прессой. Любителям дзюдо будет очень интересно услышать от вас, как от живой легенды азербайджанского дзюдо и человека, долгое время принимающего непосредственное участие в процессе подготовки национальной команды, в чем главная сила или секрет Гейдарова? Ведь за свою карьеру из 40 финалов международных соревнований он проиграл только два. - Спортсмен, чувствующий вкус золотой медали и понимающий значимость чемпионства, никогда не смирится с серебряной или бронзовой медалью. Хидаят именно такой. Он настоящий воин! У него действительно есть чемпионский дух. Прежде чем выйти на татами, он мысленно готовится к схватке, знает, где прессинговать противника, а в какой момент - сбавить темп. Словом, он умеет правильно распределять свою силу и чувствует себя прекрасно на татами. Те же слова могу сказать о Зелиме Коцоеве - еще одном золотом медалисте прошлого чемпионата Европы, 2-кратном призере чемпионатов мира и втором номере мирового и олимпийского рейтингов. У обоих дзюдоистов нет соперников в их весовых категориях, которых они не могли бы сегодня победить. Должен также подчеркнуть, что дзюдоисты такого уровня появляются нечасто – для этого нужны годы.