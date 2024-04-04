Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 04:22

Тревожные ожидания негативных последствий саммита в Брюсселе подтверждаются. Так что же, все-таки, было решено за закрытыми от Баку дверями штаб-квартиры ЕС в бельгийской столице? Судя по интенсивности звонков, которые президент Ильхам Алиев получал накануне саммита от госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, лидеры евроатлантического сообщества, словно опережая негативную реакцию Баку, заверяли главу государства, что в Брюсселе намечены лишь консультации относительно плана действий ("маршрутной карты") по сближению Армении с ЕС и нового этапа сближения с НАТО.

Естественно, вряд ли кто станет прямо говорить о вступлении Армении в Североатлантический блок - какой смысл заранее и публично раскрывать свои карты? В то же время, следует понимать, что угроза безопасности Азербайджана заключается не столько в намерении официального Еревана вступить в НАТО, сколько в тех шагах, которые он, с подачи альянса, сделает в этом направлении. В ряде западных СМИ появились публикации о том, что США и ЕС планируют создать ускоренный план поддержки Армении, чтобы перевести на новый этап взаимодействия с НАТО (пресловутый «План подготовки к вступлению»). В частности, Запад планирует предоставить Армении крупные объемы помощи, чтобы полностью разорвать ее экономические связи с Россией и отдельным блоком обсудить элементы взаимодействия с Арменией по линии безопасности против России и Азербайджана.

Запланировано также расширение совместных военных штабных тренингов и полевых учений с Арменией и безвозмездная передача Еревану – совершенно очевидно, для подготовки новой войны с Азербайджаном - систем ПВО, предназначенной, в частности, для борьбы с БПЛА. Подтверждено, что группа военнослужащих Армении проходит подготовку с силами специального назначения США по программе "саботаж, проникновение и нетрадиционные боевые действия, а также организация партизанских действий на территории, находящейся под контролем врага". Понятно, что под территориями, «находящимися под контролем врага», имеются в виду, естественно, не Сочи и не Краснодар… Дополнительно поступает информация, что для Армении разрабатывается новый проект реконструкции Мецаморской атомной электростанции, но уже без участия «Росатома» (!) Помимо этого, источники в Ереване утверждают, что Армению хотят подключить к проекту транспортировки электроэнергии с объектов возобновляемых источников энергии в Азербайджане на побережье Румынии (проект Black Sea Energy). При этом первоначальный план проекта, уже одобренного и финансово поддерживаемого Баку, будет, естественно, изменен.

Так это или нет, нам предстоит вскоре увидеть. Пока же известно, что на саммите в Брюсселе было озвучено решение Евросоюза предоставить Армении в течение четырех лет грантовую поддержку в размере 270 миллионов евро, предназначенную для развития ядерной и возобновляемой энергии, трансграничных транспортных вопросов и авиасообщения. Таким образом, усилия евроатлантической группы по вооружению Армении и ее выводу с орбиты влияния России, могут превратить в обозримом будущем Южный Кавказ в зону длительной дестабилизации и, возможно, боевых действий. "Несмотря на то, что высокопоставленные чиновники США и Евросоюза в ходе телефонных разговоров, которые состоялись по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана, мы знаем, что это противоречит сотрудничеству на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана", - заявил в этой связи президент Ильхам Алиев.

И в самом деле, Республика Армения, окрепнув и усилившись под зонтиком безопасности США и Евросоюза, а также перевооружившись, благодаря Франции и Индии, может не только возобновить притязания на азербайджанские земли, но и попытаться взять реванш за разгромное поражение во Второй карабахской войне. Здесь важно учесть, что, если на Южном Кавказе будет спровоцирован очередной вооруженный конфликт, он разразится за пределами зоны безопасности НАТО, что однозначно выгодно Североатлантическому блоку, поскольку, как и в случае с Украиной, речь пойдет о приграничной с Россией территорией. Здесь у Запада много резонов, среди которых возможность частично отвлечь Москву от украинского фронта, заставить Россию маневрировать и принимать сложные решения, расшатывающие ее региональный статус-кво. Словом, с точки зрения дополнительного давления на Россию, для НАТО вооруженный конфликт на Южном Кавказе — это хороший результат. Еще одним плюсом при таком развитии событий может стать выход НАТО непосредственно к границе с Ираном. Вытеснение российских пограничников из Армении будет означать начало онлайн-мониторинга разведки НАТО, которая будет сочетать передачу различных данных по системе иранской безопасности на границе с проведением радиоэлектронной разведки в глубине территории ИРИ.

Собственно, нынешние европейские наблюдатели на границе с Азербайджаном – это, по сути, первые ласточки этой стратегии. Ну, и третьей целью может стать сам Азербайджан. Понятно, что Евросоюзу намного выгоднее иметь дело не с сегодняшним, добротно сконструированным и проводящим независимую политику Азербайджаном, а с похожим на Армению рыхлым и податливым государством, измотанным войной и внутренними распрями. И, наконец, момент, на который косвенно обратил внимание президент Алиев, связан с неопределенностью итогов вооруженного противостояния Азербайджана с Арменией. ВПК страны ещё не успел полностью адаптироваться к новым реалиям и осуществить переход к самостоятельному выпуску новой продукции. При том, что в новых условиях Азербайджану будут противостоять мощный военно-промышленный комплекс Франции, ведущие производители Индии и ряд других концернов, производящих современное оружие. Впрочем, Азербайджан уже определился с выходом, став расширять с начала нынешнего года собственное военное производство с учётом опыта и практических возможностей своих турецких партнеров… В декабре 2004 года тогдашний глава российской Госдумы Борис Грызлов произнес в Ереване крылатую фразу: "Армения является форпостом России на Южном Кавказе".

С тех пор минуло почти двадцать лет и в регионе сложилась, поистине, уникальная ситуация. Поиск Ереваном нового "спонсора безопасности" привел на Южный Кавказ Францию. Таким образом, уже не Россия, а Франция стремится использовать Армению в качестве своего форпоста на Южном Кавказе. Фактически, Москва и Париж находятся в состоянии необъявленной войны. Во всяком случае, бронетехника и артиллерийские системы Франции и России уже больше двух лет методично уничтожают друг друга в Украине. Возвращаясь же на Южный Кавказ, отметим, что политика Еревана, целенаправленно подталкивающая регион к новой войне, уже привела к созданию противоборствующих коалиций - Турция, Азербайджан и Россия с одной стороны, и Франция с Евросоюзом – с другой. Характерно, что Москва, скорее всего, уже согласилась, что военная поддержка Азербайджана, которую окажет в грядущем противостоянии Турция, это единственный разумный выход в сложившемся положении. Ибо воздействовать на Армению по-другому Москва не может.