«Вагнеровцы» переходят под крыло Кадырова

Бойцы ЧВК «Вагнер» переходят в подразделение спецназа «Ахмат». Публикация об этом появилась в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов сообщил, что договорился с руководящим составом ЧВК о переходе 3 000 военных вместе с командиром с позывным «Ратибор» в «Ахмат». Алаудинов заявил, что они отправятся воевать с Украиной.

Отношения с «Ахмат» у ЧВК непростые. Именно военных из Чечни направили останавливать мятеж, который устроил в прошлом году руководитель ЧВК Евгений Пригожин.