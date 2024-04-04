Цифровая платформа Азеркосмоса поможет бороться с климатическими изменениями

11:46

На мероприятии, приуроченнoм к «Году солидарности во имя зеленого мира», Азеркосмос представил цифровую платформу «Взгляд из космоса на климатические изменения».

Космос – не первое, что приходит в голову, когда речь идет об изменении климата. Но поскольку изменения происходят в планетарном масштабе, космические технологии позволяют лучше понять, как к ним адаптироваться. Уже в 70-х годах прошлого века учёные выяснили, что происходит глобальное потепление. Вначале эти изменения определялись с помощью метеостанций. Однако измерения получили более широкое распространение после запуска в 1969 году спутника NASA «Нимбус III», который и стал первым инструментом для точного измерения температуры атмосферы Земли. Космические технологии предоставляют критически важную информацию для понимания погодных условий, отслеживания вырубки лесов, мониторинга уровня моря и управления развитием возобновляемых источников энергии. По данным Всемирного экономического форума, в настоящее время действует более 160 спутников, измеряющих различные показатели глобального потепления, а более половины ключевых климатических переменных можно измерить только из космоса.