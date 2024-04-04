Цифровая платформа Азеркосмоса поможет бороться с климатическими изменениями
На мероприятии, приуроченнoм к «Году солидарности во имя зеленого мира», Азеркосмос представил цифровую платформу «Взгляд из космоса на климатические изменения».
Космос – не первое, что приходит в голову, когда речь идет об изменении климата. Но поскольку изменения происходят в планетарном масштабе, космические технологии позволяют лучше понять, как к ним адаптироваться.
Уже в 70-х годах прошлого века учёные выяснили, что происходит глобальное потепление. Вначале эти изменения определялись с помощью метеостанций. Однако измерения получили более широкое распространение после запуска в 1969 году спутника NASA «Нимбус III», который и стал первым инструментом для точного измерения температуры атмосферы Земли.
Космические технологии предоставляют критически важную информацию для понимания погодных условий, отслеживания вырубки лесов, мониторинга уровня моря и управления развитием возобновляемых источников энергии.
По данным Всемирного экономического форума, в настоящее время действует более 160 спутников, измеряющих различные показатели глобального потепления, а более половины ключевых климатических переменных можно измерить только из космоса.
Глобальные изменения климата оказывают серьезное влияние и на Азербайджан. Наша основная проблема связана с водой. Согласно исследованиям Института мировых ресурсов, Азербайджан занимает 18-е место среди стран, которые могут столкнуться с серьезной засухой уже в 2040 году.
По данным анализа спутниковых снимков, за последние 7 лет на Большом Кавказе, Малом Кавказе и в Талышских горах наблюдалось сокращение площади ледников в среднем на 18%. Анализ снимков также показывает, что за последние 30 лет уровень Каспийского моря снизился на 2 метра. В ходе оценки уровня засухи в стране установлено, что 15% территории Азербайджана находится под очень высоким риском засухи.
В целом космические исследования помогают оптимизировать затраты на эффективную оценку воздействия изменения климата. А разработанная Азеркосмосом новая цифровая платформа послужит руководством для более широкого диалога по климатическим решениям среди общественности.
На мероприятии, проведённом с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, Глобального соглашения ООН, а также других государственных учреждений и частных институтов с климатической повесткой, было отмечено, что за последние 100 лет среднегодовая температура в Азербайджане выросла.
Следует отметить, что первый подробный цифровой отчёт об изменении климата в нашей стране на основе космического мониторинга был создан благодаря спутнику «Azersky». И хотя спутник «Azersky» уже завершил свою миссию, за последние годы был собран богатый архив данных.