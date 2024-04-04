В общежитии Азербайджанского университета языков на улице С.Бахлулзаде в Бинагадинском районе произошел пожар.

Как сообщили в МЧС, огонь был быстро локализован сотрудниками министерства. Продолжаются работы по тушению пожара, 45 жителей здания эвакуированы.

В самом университете сообщили, что здание не находится на их балансе, в нем проживают вынужденные переселенцы.

К месту происшествия прибыли 9 карет скорой помощи. По данным TƏBİB, две женщины отравились угарным газом и были помещены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, еще двух женщин с переломом бедра и тупой травмой позвоночника доставили в отделение скорой помощи. Еще десяти пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте.