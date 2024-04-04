Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:50

Накануне, 5 апреля, в то время, когда в Брюсселе проходили трехсторонние переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны этой страны Аршак Карапетян созвал съезд своей новосозданной партии, в ходе которого объявил о планах смены власти. Карапетян присоединился к съезду по видеоконференции из Москвы. В столице России он находится уже некоторое время, оттуда и ведет свою «политическую борьбу за отстранение Никола Пашиняна от власти».

Здесь следует отметить, что Карапетян – человек Москвы: этого бывший министр даже не скрывает. С июля по ноября 2021 года он возглавлял Министерство обороны Армении. Позже Никол Пашинян в одном из своих выступлений заявил, что, учитывая тесные отношения Карапетяна с Москвой, назначил его на эту должность, чтобы начать восстановление армянской армии с помощью России. Однако, когда на условной азербайджано-армянской границе начались бои, Карапетян предоставил Пашиняну ложную информацию, скрыв факт, что азербайджанская армия «пересекла границу». Более того, он приказал армянским военным отступать без сопротивления. К слову, спустя несколько дней после назначения министром обороны Карапетян отправился в Москву, где обсудил программу восстановления армянской армии с российским коллегой Сергеем Шойгу. По итогам переговоров Шойгу вручил Карапетяну кинжал, заявив, что это можно считать символическим началом поставок российского оружия в Армению. Однако тяга Пашиняна к Западу нарушила все эти планы, и Россия с тех пор не предоставила Армении никакого оружия — за исключением вышеупомянутого кинжала.

В марте этого года Карапетян, основав движение «Всеармянский фронт», начал политическую борьбу против Пашиняна. Теперь же он превращает это движение в политическую партию: не случайно съезд был назначен в день, когда в Брюсселе проходили переговоры США – ЕС - Армения. Что можно расценить как символическое напоминание о том, что Кремль реализации планов Пашиняна не допустит. Карапетян, поселившись в Москве, из-за опасений ареста в Армении именно из российской столицы начал «свою борьбу». В последнее время правоохранительные органы Армении периодически производят аресты в рядах пророссийских сил в стране. Выступал Карапетян на вышеупомянутом съезде на фоне канувшего в Лету «флага НКР». Не осталось незамеченным, что в углу зала, где он сидел, висел и российский флаг. Бывший чиновник раскритиковал действующую власть Армении, заявив, что «некомпетентными действиями они нанесли стране невосполнимые потери». По его словам, «если они не примут меры, то потеряют исторические земли». Карапетян также говорил о внешней политике, отметив лишь необходимость дружбы с Россией. По его словам, переговоры между Азербайджаном и Арменией должны быть начаты только под гарантии Москвы. «Мы создадим прочное государство во главе со всенародно избранным президентом. Мы встанем на ноги», — сказал пафосно Карапетян. На съезде не было видных политических и общественных деятелей. В команде учредителей партии был бывший глава ереванского района Арабкир Ованес Шагинян, который сообщил, что «они придут сместить Пашиняна». При этом он не дал четкого ответа на вопрос: произойдет это до выборов или после них?