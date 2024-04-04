США пригрозили Китаю «серьезными последствиями»

Глава Минфина США Джаннет Йеллен на встрече в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, заявила, что, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в ее войне против Украины, КНР грозят «серьезные последствия». Об этом передает AFP.

«Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы»,— говорится в пресс-релизе Минфина США.