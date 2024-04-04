В ходе операции BOZDOĞAN-21, проведенной в связи с вооруженным нападением на церковь Санта-Мария в Стамбуле, были арестованы 48 подозреваемых. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула выявили и задержали 30 подозреваемых в связях с исполнителями вооруженного нападения на церковь Санта-Мария в районе Сарыер Стамбула и контактах с конфликтными регионами.

В результате работы, проведенной Управлением безопасности Анкары, были выявлены и задержаны 18 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ", - отметил он в публикации.