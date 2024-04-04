На завтра обещают дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах возможны осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.