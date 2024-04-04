Канцлер Австрии не согласен с Макроном

Австрия согласна с Францией в вопросе поддержки Украины и считает необходимым достичь мира между Москвой и Киевом, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Le Filaro.

При этом Вена и Париж по-разному смотрят на то, как добиться этой цели, сказал он.

Нехаммер заявил, что выступает за «принцип предосторожности» для избежания эскалации, а президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником «принципа сдерживания». Так Нехаммер ответил на просьбу прокомментировать слова Макрона, не исключившего вероятную отправку западных войск в Украину в будущем.

Москва и Киев должны вернуться к переговорам. Диалог должен вестись на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, считает канцлер Австрии. Формула, среди прочего, подразумевает вывод российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности страны, освобождение всех пленных и т.д. Россия считает ее неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.