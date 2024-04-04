Азербайджанцы курят свои сигареты и угощают других

В 2023 году в Азербайджане произведено 15,3 млрд сигарет, что удовлетворило 98% внутреннего спроса, заявил начальник Главного управления контроля за обращением акцизных и маркированных товаров Азер Сулейманов.

"Объем прошлогоднего производства практически полностью удовлетворил внутренний спрос. 98% купленных сигарет были произведены 7 предприятиями, действующими в Азербайджане. Лишь 2% сигарет были импортными", - сказал он.

Сулейманов также добавил, что в этом году из Азербайджана только в Грузию планируется экспортировать 3 млрд сигарет.