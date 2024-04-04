Главком ВСУ: Ситуация на фронте сложная, «враг наступает день и ночь»

«Враг, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области», - говорится в публикации украинского главкома.

Ситуация на фронте «остается сложной». Об этом говорится на странице главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Фейсбуке.

По его словам, россияне продолжают наступать «день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники».

«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки. Наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск», — информирует Сырский.

Он также отметил, что Часов Яр остается под контролем ВСУ, «все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу».

Согласно сообщению Сырского, обстановка «остается напряженной» также на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях, но там у россиян «успеха нет». У ВСУ, по словам главнокомандующего, есть «определенный тактический успех» на Купянском и Лиманском направлениях.