КСИР опубликовал кадры баллистических ракет, которые якобы могут достичь Тель-Авива за 7 минут.

Ролик был опубликован на фоне угроз иранцев в адрес Израиля после удара по зданию консульства Ирана в Сирии.

Продемонстрированные на видео ракеты Sejil с дальностью полета 2000 - 2500 км, как заверяет иранская сторона, могут достичь Тель-Авива за 7-10 минут.