И Мария Стадник не смогла попасть на Олимпиаду Позор азербайджанской борьбы продолжается; обновлено 18:18
И Мария Стадник (50 кг) не смогла завоевать олимпийскую лицензию.
В решающем поединке против украинки Оксаны Ливач она за несколько секунд до конца схватки упустила победу, проиграв со счетом 2:4.
Таким образом, за два дня Азербайджан на родном ковре не смог завоевать ни одной лицензии. Позорное выступление наших борцов!
Квалификационный турнир завершится завтра соревнованием вольников.
Шанс попасть в Париж еще будет. Для этого нужно будет пробиться в тройку лучших на мировом квалификационном турнире в Стамбуле.
*** 13:35
В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе.
Сегодня в борьбу вступили женщины. Увы, из пяти представительниц Азербайджана четыре выбыли из борьбы после первой же схватки. И лишь Мария Стадник (50 кг) стартовала успешно. Ей хватило считанных секунд, чтобы досрочно одолеть соперницу из Литвы Габию Дилитэ.
В 18:00 наша прославленная спортсменка выйдет на полуфинальный поединок и в случае победы завоюет путевку на Олимпиаду в Париж.
Эльнура Мамедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг) завершили выступление.
Напомним, вчера провально выступили азербайджанские борцы греко-римского стиля, не сумевшие завоевать ни одной лицензии. Турнир завершится завтра соревнованиями вольников.