И Мария Стадник (50 кг) не смогла завоевать олимпийскую лицензию.

В решающем поединке против украинки Оксаны Ливач она за несколько секунд до конца схватки упустила победу, проиграв со счетом 2:4.

Таким образом, за два дня Азербайджан на родном ковре не смог завоевать ни одной лицензии. Позорное выступление наших борцов!

Квалификационный турнир завершится завтра соревнованием вольников.

Шанс попасть в Париж еще будет. Для этого нужно будет пробиться в тройку лучших на мировом квалификационном турнире в Стамбуле.

*** 13:35

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе.