Экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью армянскому изданию «Фактор» заявил, что за все решения руководства Армении придется отвечать армянскому народу.

«Это вы думаете, что вы уже заплатили цену. На самом деле все только начинается», - сказал Венедиктов на возражения ведущего.

В интервью говорилось о возвращении Азербайджану 4 из 7 сел Газахского района, оккупированных Арменией в начале 1990-х годов. Речь идет о селах Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы.