Региональный город России под угрозой затопления

Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, в городе Орск после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, принять срочные меры к эвакуации. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели, предупредил глава города.

Ранее этого потребовала прокуратура Оренбургской области. По версии ведомства, причиной прорыва стали «несвоевременно принятые меры, направленные на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии».

«Коммерсант» пишет, что дамба в Орске была построена 10 лет назад. Это не гидротехническое сооружение, а насыпная дамба, главная задача которой — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

В последние дни в Оренбургской области пик паводка. 4 апреля во всем регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, резко повысился, в связи с чем с Ириклинского водохранилища пришлось произвести рекордный сброс воды, сообщали местные СМИ.

Глава Орска Василий Козупица говорил, что дамба должна выдержать небывалую нагрузку, она не выдержала. Вода прорвала дамбу в двух местах, сообщил в пятницу вечером Козупица.

Орск — второй по величине город в Оренбургской области, в нем живут почти 190 тысяч человек, находится рядом с границей с Казахстаном в 286 километрах от областного центра, река Урал делит его на две части — европейскую и азиатскую. Уже подтоплено около 600 домов на девяти улицах, вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, сообщает МЧС России.