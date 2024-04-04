Региональный город России под угрозой затопления
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области. Дело возбуждено по статьям «Нарушение безопасности» и «Халатность».
Ранее этого потребовала прокуратура Оренбургской области. По версии ведомства, причиной прорыва стали «несвоевременно принятые меры, направленные на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии».
Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, в городе Орск после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, принять срочные меры к эвакуации. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели, предупредил глава города.
«Коммерсант» пишет, что дамба в Орске была построена 10 лет назад. Это не гидротехническое сооружение, а насыпная дамба, главная задача которой — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.
В последние дни в Оренбургской области пик паводка. 4 апреля во всем регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, резко повысился, в связи с чем с Ириклинского водохранилища пришлось произвести рекордный сброс воды, сообщали местные СМИ.
Глава Орска Василий Козупица говорил, что дамба должна выдержать небывалую нагрузку, она не выдержала. Вода прорвала дамбу в двух местах, сообщил в пятницу вечером Козупица.
Орск — второй по величине город в Оренбургской области, в нем живут почти 190 тысяч человек, находится рядом с границей с Казахстаном в 286 километрах от областного центра, река Урал делит его на две части — европейскую и азиатскую. Уже подтоплено около 600 домов на девяти улицах, вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, сообщает МЧС России.
Ведомство сообщает, что последствия прорыва дамбы в Орске пытаются устранить, в работе задействованы десятки большегрузных грузовиков.
В дамбе образовалась значительная пробоина, отмечает «Коммерсант». В зоне затопления нашли тела четырех человек. Местные власти заявили, что гибель двух людей не связана с утоплением. Baza пишет, что один из погибших лез на крышу, спасаясь от потока воды, и упал.
От паводка пострадал не только Орск, но и Оренбург. Городские власти просят жителей нескольких районов областного центра эвакуироваться.
Уровень реки Урал на утро субботы составлял 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня, сообщил глава Орска. Подтоплена половина территории Старого города. Уровень воды быстро растет. Вода не уйдет в течение двух-трех дней, она уйдет в течение полутора-двух недель, а может быть и более, заявил он. По словам Козупицы, произойдет повреждение домов — и не в каждом можно сразу будет жить.